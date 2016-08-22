Погода на тиждень: в Україні до +37°, практично без опадів
Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +37°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +37°.
У вівторок, 23 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, у Житомирській, Вінницькій областях та в Криму пройдуть дощі. Температура вдень +23°...+36°.
В Україні сьогодні спека до +37°, на заході пройдуть дощі (карта)
У середу, 24 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +13°...+20°, вдень до +34°.
У четвер на сході та в Криму очікуються дощі, вночі +10°...+18°, вдень до +29°.
У п'ятницю в Україні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +26°...+30°.
У суботу практично по всій країні сонячно. Температура вночі +14°...+18°, вдень до +31°.
У неділю в країні опадів не очікується, температура вночі +15°...+18°, вдень до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°