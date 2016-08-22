Погода на тиждень: в Україні до +37°, практично без опадів

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +37°.

Цього тижня в Україні спека до +37° / igormelika.com.ua

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +37°.

У вівторок, 23 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, у Житомирській, Вінницькій областях та в Криму пройдуть дощі. Температура вдень +23°...+36°.

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У середу, 24 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +13°...+20°, вдень до +34°.

У четвер на сході та в Криму очікуються дощі, вночі +10°...+18°, вдень до +29°.

У п'ятницю в Україні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +26°...+30°.

У суботу практично по всій країні сонячно. Температура вночі +14°...+18°, вдень до +31°.

У неділю в країні опадів не очікується, температура вночі +15°...+18°, вдень до +33°.

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