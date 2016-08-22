В Індії не менш 17 людей загинули в результаті повені
Через повені, викликані тривалими зливами, в індійському штаті Мадх'я-Прадеш загинули щонайменше 17 осіб.
Про це повідомляє BBC.
Цього року в Індії з берегів вийшли декілька великих річок, що, за прогнозами, призведе до затоплення багатьох регіонів країни.
Кількість жертв повені в Луїзіані зросла до 13
У штаті Біхар евакуювали не менш 15 тис. осіб. Там людям довелося рятуватися, залазячи на дахи своїх затоплених будинків.
"Ми зіткнулися з безліччю проблем, все затоплено. Тут немає налагодженого постачання їжі та питної води, немає човнів. Ми не знаємо, що робити", - сказав агентству Reuters один з місцевих жителів.
Нагадаємо, відразу три тропічні шторми, які отримали в поточному сезоні порядкові номери 9, 10 і 11, підійшли до Японії, несучи з собою штормовий вітер і зливи.
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