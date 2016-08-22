В Японії через тайфун скасовано понад 400 авіарейсів

12:20, 22 серпня 2016
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На Токіо обрушився тайфун, у результаті чого аеропорти скасували 400 авіарейсів. Місцева влада попереджає мешканців про можливі зсуви і повені.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Guardian.

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Тайфун Mindulle обрушився приблизно в 80 км від Токіо. Повідомлень про жертв або значні пошкодження не надходило.

Шторм змусив авіакомпанії країни скасувати в цілому 425 рейсів, в основному з Міжнародного аеропорту Токіо.

Також у столиці Японії тимчасово відклали кілька залізничних рейсів, однак більшість поїздів функціонують у звичайному режимі.

Нагадаємо, тропічний шторм "Дяньму" обрушив сильні дощі на північні провінції В'єтнаму.

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