Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі
У понеділок і у вівторок на дорогах України температура підніметься до +37°, місцями пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів. Температура +30°... +36°. Завтра на цьому маршруті температура до +35°, у Київській та Кіровоградській області очікуються дощі.
Погода на тиждень: в Україні до +37°, практично без опадів
На трасі Київ - Ужгород у понеділок очікуються опади, температура в дорозі +19° ... +30°. У вівторок невелика хмарність, температура до +31°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +37°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +35°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +32°. 23 серпня на цьому маршруті без опадів, температура +31°... +33°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність +29° ... +32°, у Чернівецькій області пройде дощ з грозою. За даним напрямом у вівторок очікуються грози, температура до +31°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°