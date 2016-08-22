Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

13:00, 22 серпня 2016
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У понеділок і у вівторок на дорогах України температура підніметься до +37°, місцями пройдуть дощі.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України до +37° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів. Температура +30°... +36°. Завтра на цьому маршруті температура до +35°, у Київській та Кіровоградській області очікуються дощі.

Погода на тиждень: в Україні до +37°, практично без опадів

На трасі Київ - Ужгород у понеділок очікуються опади, температура в дорозі +19° ... +30°. У вівторок невелика хмарність, температура до +31°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +37°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +35°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +32°. 23 серпня на цьому маршруті без опадів, температура +31°... +33°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність +29° ... +32°, у Чернівецькій області пройде дощ з грозою. За даним напрямом у вівторок очікуються грози, температура до +31°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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