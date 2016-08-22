У штаті Мічиган пройшла серія руйнівних торнадо (фото)
Кілька торнадо пронеслися в штаті Мічиган (США), викликавши сильні руйнування.
Про це повідомляє wwmt.com.
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У суботу, 20 серпня, торнадо, яких було не менше п'яти, вирвали з коренем дерева, пошкодили машини і зірвали дахи з будинків. Крім того, сильний вітер пошкодив будівлі місцевих ферм.
Інформації про постраждалих або травмованих не надходило.
Serious damage as we continue down 118th in Clyde Twp #wmiwx pic.twitter.com/NSWJOIvl8d— ChristineVanTimmeren (@C_VanTimmeren) August 20, 2016
Нагадаємо, у канадській провінції Манітоба 8 серпня промайнули три торнадо. Найбільше постраждав населений пункт Вейвейсикаппо, де проживає корінне населення.
Стихія пошкодила сім житлових будинків, у результаті чого 50 людей залишилися без даху над головою.
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