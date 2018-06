У штаті Мічиган пройшла серія руйнівних торнадо (фото)

Про це повідомляє wwmt.com.

Читайте також У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо (відео)

У суботу, 20 серпня, торнадо, яких було не менше п'яти, вирвали з коренем дерева, пошкодили машини і зірвали дахи з будинків. Крім того, сильний вітер пошкодив будівлі місцевих ферм.

Інформації про постраждалих або травмованих не надходило.

Serious damage as we continue down 118th in Clyde Twp #wmiwx pic.twitter.com/NSWJOIvl8d