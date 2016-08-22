По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження
У вівторок, 23 серпня, у багатьох областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, грози та град.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Погода на неделю: в Украине до +37°, практически без осадков
"За прогнозами Укргідрометцентру, 23 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с; на Правобережжі (Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях), в Криму, вночі і на Чернігівщині та Сумщині місцями грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 22-23 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м.
Нагадаємо, у понеділок і у вівторок на дорогах України температура підніметься до +37°, місцями пройдуть дощі.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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