По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження

У вівторок, 23 серпня, у багатьох областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, грози та град.

volynnews.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 23 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с; на Правобережжі (Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях), в Криму, вночі і на Чернігівщині та Сумщині місцями грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 22-23 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м.

Нагадаємо, у понеділок і у вівторок на дорогах України температура підніметься до +37°, місцями пройдуть дощі.