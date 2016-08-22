По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження

15:59, 22 серпня 2016
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У вівторок, 23 серпня, у багатьох областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, грози та град.

volynnews.com
volynnews.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Погода на неделю: в Украине до +37°, практически без осадков

"За прогнозами Укргідрометцентру, 23 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с; на Правобережжі (Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях), в Криму, вночі і на Чернігівщині та Сумщині місцями грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 22-23 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м. 

Нагадаємо, у понеділок і у вівторок на дорогах України температура підніметься до +37°, місцями пройдуть дощі.

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