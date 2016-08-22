У більшості регіонів України завтра без опадів, на півдні температура підніметься до +37° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +37°, практично без опадів.

У більшості областей завтра без опадів / Sergey Zozula, panoramio

У Києві завтра без опадів, вночі +18°, вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.

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У Львові 23 серпня хмарно, вночі +11°, вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +13°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

У Вінниці у вівторок очікується дощ з грозою. Температура вночі +17°, вдень +28°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +20°, вдень +35°, вітер мінливий, помірний.

В країні завтра до +37° / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +20°, вдень +36°. Вітер східний та північно-східний, до 4.7 м/с.

У Сімферополі гроза. Температура вночі +20°, вдень +36°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +27°, вдень +35°. Вітер мінливий, до 8.4 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі +25°, вдень +35°, вітер східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +25°, вдень +36°. Вітер східний, слабкий.

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