У більшості регіонів України завтра без опадів, на півдні температура підніметься до +37° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +37°, практично без опадів.
У Києві завтра без опадів, вночі +18°, вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.
Погода на тиждень: в Україні до +37°, практично без опадів
У Львові 23 серпня хмарно, вночі +11°, вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +13°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.
У Вінниці у вівторок очікується дощ з грозою. Температура вночі +17°, вдень +28°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +20°, вдень +35°, вітер мінливий, помірний.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +20°, вдень +36°. Вітер східний та північно-східний, до 4.7 м/с.
У Сімферополі гроза. Температура вночі +20°, вдень +36°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +27°, вдень +35°. Вітер мінливий, до 8.4 м/с.
У Краматорську у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі +25°, вдень +35°, вітер східний, слабкий.
По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +25°, вдень +36°. Вітер східний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°