Завтра в Києві до +31°, опадів не очікується

19:00, 22 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня у столиці опадів не очікується, температура повітря вдень +31°.

tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження

Вітер західний, до 3,5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:59, зайде о 20:00.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +37°, практично без опадів.

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