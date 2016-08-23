У центральних і північних областях України сьогодні пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +37° (карта)

08:06, 23 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня в Україні вдень до +37°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

ukraina.ucoz.com
В Україні сьогодні практично без опадів / ukraina.ucoz.com

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.

По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження

У Львові 23 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 5.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок дощ з грозою. Температура до +29°. Вітер північний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +32°, північний і північно-західний, до 7.0 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +37° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +32°, вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +37°. Вітер східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 8.5 м/с.

У Краматорську у вівторок ясно, вдень +34°. Вітер східний, помірний.

Погода на тиждень: в Україні до +37°, практично без опадів

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +34°. Вітер східний, до 6.9 м/с.

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