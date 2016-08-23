У центральних і північних областях України сьогодні пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +37° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня в Україні вдень до +37°, у деяких регіонах пройдуть дощі.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.
По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження
У Львові 23 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 5.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок дощ з грозою. Температура до +29°. Вітер північний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +32°, північний і північно-західний, до 7.0 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +32°, вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +37°. Вітер східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 8.5 м/с.
У Краматорську у вівторок ясно, вдень +34°. Вітер східний, помірний.
Погода на тиждень: в Україні до +37°, практично без опадів
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +34°. Вітер східний, до 6.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°