У Києві сьогодні очікується дощ, вдень до +27°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 23 серпня, у столиці повітря прогріється до +27°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / ua-travels.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:59, зайде о 20:00.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Україні вдень до +37°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

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