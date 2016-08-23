У Києві сьогодні очікується дощ, вдень до +27°

08:30, 23 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 23 серпня, у столиці повітря прогріється до +27°, пройде дощ.

ua-travels.livejournal.com
У Києві сьогодні пройде дощ / ua-travels.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.

По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:59, зайде о 20:00.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Україні вдень до +37°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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