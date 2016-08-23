Через тафун "Міндуль" в Японії постраждали майже 30 осіб

Через тайфун "Міндуль", який вдарив по Токіо 22 серпня, загинула одна людина, ще 29 отримали травми.

Тайфун "Міндуль" ударив по Токіо / japantimes.co.jp

Про це повідомляє BBC.

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Шторм обрушився в 80 км від Токіо близько 12:30 за місцевим часом (06:30 за Києвом). Місцева влада попереджає людей про можливості зсувів, повеней та цунамі.

Очікується, що по Японії вдарять ще два тайфунм. Однак вони вже втратили силу і не повинні викликати великих проблем.

Як повідомляв УНІАН через тайфун "Міндуль" в Японії аеропорти скасували 400 авіарейсів.