Через тафун "Міндуль" в Японії постраждали майже 30 осіб

09:41, 23 серпня 2016
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Через тайфун "Міндуль", який вдарив по Токіо 22 серпня, загинула одна людина, ще 29 отримали травми.

japantimes.co.jp
Тайфун "Міндуль" ударив по Токіо / japantimes.co.jp

Про це повідомляє BBC.

У В'єтнамі через тропічний шторм загинуло 3 людини

Шторм обрушився в 80 км від Токіо близько 12:30 за місцевим часом (06:30 за Києвом). Місцева влада попереджає людей про можливості зсувів, повеней та цунамі.

Очікується, що по Японії вдарять ще два тайфунм. Однак вони вже втратили силу і не повинні викликати великих проблем.

Як повідомляв УНІАН через тайфун "Міндуль" в Японії аеропорти скасували 400 авіарейсів.

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