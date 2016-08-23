На півночі Китаю від посухи постраждали 1,3 млн людей

У китайському автономному окрузі Внутрішня Монголія від сильної посухи постраждали 1,3 млн людей.

Reuters

Про це повідомляє агентство Xinhua.

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У зв'язку з посухою в регіоні запустили механізм екстреного реагування на стихійні лиха 4-го ступеня.

Цього літа Внутрішня Монголія постраждала від безперервної спеки з аномально високими температурами. В окрузі випало дуже мало опадів.

Крім того, посуха знищила посіви і пасовища, економічний збиток оцінюється приблизно в 1,25 млрд доларів.

Нагадаємо, тисячі людей на півдні Гватемали протягом декількох років страждають від тривалої посухи.