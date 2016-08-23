На півночі Китаю від посухи постраждали 1,3 млн людей

10:35, 23 серпня 2016
719
0

У китайському автономному окрузі Внутрішня Монголія від сильної посухи постраждали 1,3 млн людей.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє агентство Xinhua.

У Китаї вирує новий тайфун

У зв'язку з посухою в регіоні запустили механізм екстреного реагування на стихійні лиха 4-го ступеня.

Цього літа Внутрішня Монголія постраждала від безперервної спеки з аномально високими температурами. В окрузі випало дуже мало опадів.

Крім того, посуха знищила посіви і пасовища, економічний збиток оцінюється приблизно в 1,25 млрд доларів.

Нагадаємо, тисячі людей на півдні Гватемали протягом декількох років страждають від тривалої посухи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин