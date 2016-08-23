Кількість жертв повеней в Індії збільшилася до 40

Не менше 40 людей загинули через повені в центрі і на сході Індії.

Reuters

Про це повідомляє Hindustan Times.

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Не менше 17 людей загинули в штаті Мадх'я-Прадеш, 14 - в Біхарі і 9 в штаті Уттар-Прадеш від повеней, ударів струмом або обвалення будинків. На даний момент близько 10 тис. осіб залишили свої будинки і проживають у притулках.

У багатьох регіонах через затоплення залізничних шляхів припинено рух поїздів.

Як повідомляв УНІАН, в індійському штаті Біхар евакуювали не менше 15 тис. чоловік. Там людям довелося рятуватися, вилазячи на дахи своїх затоплених будинків.