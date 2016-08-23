На популярних маршрутах України збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дощі

13:01, 23 серпня 2016
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Сьогодні і завтра на дорогах України температура підніметься до +36°, місцями пройдуть дощі.

georgiysidun.blogspot.com
На популярних маршрутах України зберігається спекотна погода / georgiysidun.blogspot.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів. Температура +29°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +30°, очікуються дощі.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок місцями очікуються опади, температура в дорозі +18° ... +31°. У середу невелика хмарність, температура до +25°.

У центральних і північних областях України сьогодні пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +37° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +36°, у Київській області пройде дощ. Завтра на даному маршруті очікуються опади, температура до +33°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +32°. 24 серпня на цьому маршруті пройдуть дощі, місцями з грозами, температура +22°... +31°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються дощі з грозами +26° ... +31°. За даним напрямком в середу буде хмарно з проясненнями, температура до +27°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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