На популярних маршрутах України збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дощі

Сьогодні і завтра на дорогах України температура підніметься до +36°, місцями пройдуть дощі.

На популярних маршрутах України зберігається спекотна погода / georgiysidun.blogspot.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів. Температура +29°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +30°, очікуються дощі.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок місцями очікуються опади, температура в дорозі +18° ... +31°. У середу невелика хмарність, температура до +25°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +36°, у Київській області пройде дощ. Завтра на даному маршруті очікуються опади, температура до +33°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +32°. 24 серпня на цьому маршруті пройдуть дощі, місцями з грозами, температура +22°... +31°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються дощі з грозами +26° ... +31°. За даним напрямком в середу буде хмарно з проясненнями, температура до +27°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.