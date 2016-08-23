Злива у Луцьку: затоплені вулиці, затори та повалені дерева (фото)
Учора, 22 серпня, у Луцьку пройшла сильна злива. Багатьма вулицями міста був ускладнений рух автотранспорту, утворилися великі затори.
Про це повідомляє місцеве видання "Волинські новини".
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Дощ розпочався приблизно о 16:00. Злива призвела до численних заторів, повалених білбордів, дерева та огорож.
Неможливий рух транспорту був на вулиці Карпенка-Карого. Відрізок дороги, що неподалік перехрестя Дубнівська - Карпенка-Карого, затопило водою, від наслідків стихії постраждав вантажний автомобіль.
Окрім того, по всьому місту зірвані кріплення люків.
Також вітер пошкодив зовнішні рекламні щити та огорожі біля будинків.
Нагадаємо, увечері 16 серпня на Кривий Ріг ринула злива, яка супроводжувалася сильним вітром.
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