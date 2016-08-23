Злива у Луцьку: затоплені вулиці, затори та повалені дерева (фото)

14:26, 23 серпня 2016
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Учора, 22 серпня, у Луцьку пройшла сильна злива. Багатьма вулицями міста був ускладнений рух автотранспорту, утворилися великі затори.

Волинські новини
У понеділок у Луцьку пройшла сильна злива / Волинські новини

Про це повідомляє місцеве видання "Волинські новини".

По Україні на 23 серпня оголосили штормове попередження

Дощ розпочався приблизно о 16:00. Злива призвела до численних заторів, повалених білбордів, дерева та огорож.

Неможливий рух транспорту був на вулиці Карпенка-Карого. Відрізок дороги, що неподалік перехрестя Дубнівська - Карпенка-Карого, затопило водою, від наслідків стихії постраждав вантажний автомобіль.

Окрім того, по всьому місту зірвані кріплення люків.

Також вітер пошкодив зовнішні рекламні щити та огорожі біля будинків.

Волинські новини
У Луцьку пройшла сильна злива / Волинські новини
Волинські новини
На дорогах міста утворилися довжелезні затори / Волинські новини

Нагадаємо, увечері 16 серпня на Кривий Ріг ринула злива, яка супроводжувалася сильним вітром.

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