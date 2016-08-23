Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Впродовж 23-26 серпня у багатьох областях України переважатиме пожежна небезпека 5 класу.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"За прогнозами Укргідрометцентру, впродовж 23-26 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах: не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидати недопалки та сірники на суху трав’яну підстилку.
Як повідомляв УНІАН, 23 та 24 серпня на дорогах України температура підніметься до +36°, місцями пройдуть дощі.
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