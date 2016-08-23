В Україні оголосили штормове попередження

16:11, 23 серпня 2016
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Завтра, 24 серпня, в Україні місцями очікуються грози, град та шквали до 15-20 м/с.

volynnews.com
В Україні оголосили штормове попередження / volynnews.com

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"24 серпня у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях очікуються місцями грози, вдень подекуди град та шквали - до 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до кінця дня 23 серпня та вночі 24 серпня по Київській області очікується гроза.

Нагадаємо, 22 серпня у Луцьку пройшла сильна злива. Багатьма вулицями міста був ускладнений рух автотранспорту, утворилися великі затори.

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