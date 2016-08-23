Завтра в більшості областей України опадів не очікується, на сході температура до +35° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +35°,місцями пройдуть дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +15°, вдень +21°. Вітер північний та північно-західний, до 5.9 м/с.
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У Львові 24 серпня малохмарно, вночі +13°, вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +13°, вдень +24°. Вітер північний та північно-західний, до 4,4 м/с.
У Вінниці в середу очікується невелика хмарність. Температура вночі +14°, вдень +24°. Вітер північний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +17°, вдень +30°, вітер північний, свіжий.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, увечері можлива гроза, температура вночі +25°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.8 м/с.
У Краматорську в середу хмарно з проясненнями, увечері можлива гроза, температура вночі +21°, вдень +33°, вітер мінливий, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер мінливий, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°