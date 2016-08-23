Завтра в більшості областей України опадів не очікується, на сході температура до +35° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +35°,місцями пройдуть дощі.

Завтра в Україні практично без опадів / УНІАН

У Києві завтра дощ, вночі - +15°, вдень +21°. Вітер північний та північно-західний, до 5.9 м/с.

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У Львові 24 серпня малохмарно, вночі +13°, вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +13°, вдень +24°. Вітер північний та північно-західний, до 4,4 м/с.

У Вінниці в середу очікується невелика хмарність. Температура вночі +14°, вдень +24°. Вітер північний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +17°, вдень +30°, вітер північний, свіжий.

В Україні завтра до +35° / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, увечері можлива гроза, температура вночі +25°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.8 м/с.

У Краматорську в середу хмарно з проясненнями, увечері можлива гроза, температура вночі +21°, вдень +33°, вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер мінливий, слабкий.

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