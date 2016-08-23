Пікніки під загрозою: на День Незалежності синоптики обіцяють киянам дощі і прохолоду

19:00, 23 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 серпня, у столиці синоптики обіцяють дощ, температура повітря вдень +21°.

REUTERS
REUTERS

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +20°.

На найпопулярніших маршрутах України збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дощі

Вітер північний та північно-західний, до 5.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:00, а зайде о 19:58.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +37°, практично без опадів.

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