Пікніки під загрозою: на День Незалежності синоптики обіцяють киянам дощі і прохолоду

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 серпня, у столиці синоптики обіцяють дощ, температура повітря вдень +21°.

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До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +20°.

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Вітер північний та північно-західний, до 5.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:00, а зайде о 19:58.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +37°, практично без опадів.