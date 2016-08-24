Землетрус магнітудою 6,1 бали стався в центральній Італії, є жертви (фотогалерея)

Підземний поштовх магнітудою 6,1 бали був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія в центральній Італії.

REUTERS

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

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Поштовхи сталися в 47 милях на південний схід від Перуджі і відчувалися в Римі. Епіцентр знаходився на глибині 6,2 милі, передає Reuters.

Через годину після первого поштовшу відбувся повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.

Прес-секретар прем'єр-міністра країни Маттео Ренці зазначив, що уряд після землетрусу знаходиться на зв'язку з агентством по захисту цивільного населення, відзначає Reuters.

Офіційний представник пожежного департаменту Італії заявив, що відомство отримало дані про пошкодження будівель. Інших деталей він не навів.

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Відзначається, що в результаті землетрусів завдано шкоди місту Аматріче, під уламками будинків знаходяться люди.

За останньою інформацією місцевих ЗМІ, підтверждено загибель двох людей, відзначає Reuters.