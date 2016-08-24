Землетрус магнітудою 6,1 бали стався в центральній Італії, є жертви (фотогалерея)

06:23, 24 серпня 2016
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Підземний поштовх магнітудою 6,1 бали був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія в центральній Італії.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

В Атлантичному океані стався землетрус магнітудою 7,4 бали

Поштовхи сталися в 47 милях на південний схід від Перуджі і відчувалися в Римі. Епіцентр знаходився на глибині 6,2 милі, передає Reuters.

Через годину після первого поштовшу відбувся повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.

Прес-секретар прем'єр-міністра країни Маттео Ренці зазначив, що уряд після землетрусу знаходиться на зв'язку з агентством по захисту цивільного населення, відзначає Reuters.

Офіційний представник пожежного департаменту Італії заявив, що відомство отримало дані про пошкодження будівель. Інших деталей він не навів.

Мер італійського Аматріче заявив про руйнування землетрусом "половини міста"

Відзначається, що в результаті землетрусів завдано шкоди місту Аматріче, під уламками будинків знаходяться люди.

За останньою інформацією місцевих ЗМІ, підтверждено загибель двох людей, відзначає Reuters.

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