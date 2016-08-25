В Італії стався новий землетрус
У центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 4,2.
Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в ста кілометрах на північний схід від Риму. Епіцентр залягав на глибині двох кілометрів, йдеться у повідомленні.
В Атлантичному океані стався землетрус магнітудою 7,4 бали
Про можливі наслідки цього землетрусу інформація поки не надходила.
Нагадаємо, кількість загиблих внслідок землетрусу в центральній частині Італії 24 серпня зросла до 159 осіб.
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