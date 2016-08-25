В Італії стався новий землетрус

08:17, 25 серпня 2016
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У центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 4,2.

италия землетрясение / REUTERS
REUTERS

Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в ста кілометрах на північний схід від Риму. Епіцентр залягав на глибині двох кілометрів, йдеться у повідомленні.

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Про можливі наслідки цього землетрусу інформація поки не надходила.

Нагадаємо, кількість загиблих внслідок землетрусу в центральній частині Італії 24 серпня зросла до 159 осіб.

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