На сході України сьогодні очікуються дощі, на півдні температура підніметься до +28°(карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 25 серпня, в Україні вдень до +28°, у східних регіонах пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +23°. Вітер північний, до 7.4 м/с.
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У Львові 25 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень +24°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +24°. Вітер північний, до 4,4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці малохмарно. Температура +24°. Вітер північний і північно-східний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +28°, вітер північний та північно-західний, до 7.9 м/с.
У Харкові дощ. Температура до +24°, вітер північний і північно-східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +26°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невеликий дощ, можлива гроза, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Краматорську в четвер дощі, удень +23°. Вітер мінливий, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні пройде дощ, температура вдень +23°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+32°... +22°
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Донецьк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+32°... +24°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+24°... +19°
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Луганськ+35°... +24°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницький+23°... +15°
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Черкаси+26°... +19°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+24°... +16°