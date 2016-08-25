На сході України сьогодні очікуються дощі, на півдні температура підніметься до +28°(карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 25 серпня, в Україні вдень до +28°, у східних регіонах пройдуть дощі.

У більшості областей сьогодні без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці без опадів, удень +23°. Вітер північний, до 7.4 м/с.

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У Львові 25 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень +24°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +24°. Вітер північний, до 4,4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці малохмарно. Температура +24°. Вітер північний і північно-східний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +28°, вітер північний та північно-західний, до 7.9 м/с.

В Україні сьогодні до +28° / УНІАН

У Харкові дощ. Температура до +24°, вітер північний і північно-східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +26°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невеликий дощ, можлива гроза, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Краматорську в четвер дощі, удень +23°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні пройде дощ, температура вдень +23°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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