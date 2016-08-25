У Києві сьогодні до +23°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 серпня у столиці повітря прогріється до +23°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +21°. Вітер північний, до 6.9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:02, а зайде у 19:56.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 серпня, в Україні вдень до +28°, у східних регіонах пройдуть дощі.

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