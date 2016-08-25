Число загиблих у результаті землетрусу в Італії збільшилося до 247

У результаті землетрусу, що стався в середу, 24 серпня, у центрі Італії, загинули 247 осіб.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

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У Департаменті цивільного захисту Риму заявили, що 190 осіб загинули в провінції Рієті, 57 - в Асколі-Пічено.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.

Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.

У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.