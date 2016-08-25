Під час землетрусу в Італії українці не постраждали - МЗС

Серед загиблих і поранених у результаті землетрусу в Італії, який стався 24 серпня, громадян України немає.

REUTERS

Про це повідомила представниця українського Міністерства закордонних справ (МЗС) Ореста Старик, передає Радіо "Свобода".

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"На щастя, громадян України серед загиблих в Італії немає. Також українців немає серед поранених", - сказала Старик.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія. У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.

Наразі відомо про 247 загиблих.