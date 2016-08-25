Сьогодні, 25 серпня, в Україні місцями місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"25 серпня вночі на Лівобережжі (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області), вдень у східних (Харківська, Луганська, Донецька) областях грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 25 серпня, в Україні вдень до +28°, у східних регіонах пройдуть дощі.