В Україні оголосили штормове попередження

10:22, 25 серпня 2016
947
0

Сьогодні, 25 серпня, в Україні місцями місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

фото УНИАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Злива у Луцьку: затоплені вулиці, затори та повалені дерева (фото)

"25 серпня вночі на Лівобережжі (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області), вдень у східних (Харківська, Луганська, Донецька) областях грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 25 серпня, в Україні вдень до +28°, у східних регіонах пройдуть дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет
Частину Канади засипало снігом (фото, відео) Частину Канади засипало снігом (фото, відео)
Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні
В Києві сьогодні сонячно, температура до +26° В Києві сьогодні сонячно, температура до +26°
В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36° В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Стрічка новин