Кілька руйнівних торнадо пройшли в Індіані та Огайо (відео)

Про це повідомляє The Weather Channel.

В окрузі Говард (Індіана) через великі руйнування оголошено надзвичайний стан.

У місті Кокомо торнадо рухався зі швидкістю близько 48 км/год, тут через стихію травми отримали 10 осіб. У населеному пункті перекрили всі дороги, дозволено було проїжджати тільки аварійним бригадам.

У штаті Огайо торнадо були помічені у другій половині дня в середу. Вітер наніс серйозні пошкодження місцевим будівлям, а також зруйнував кілька трейлерів.

WATCH: Video shows an entire Starbucks building collapse and flatten as a tornado moves through Kokomo, Indiana.https://t.co/vFYvxqWZR1