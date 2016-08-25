Кілька руйнівних торнадо пройшли в Індіані та Огайо (відео)
Кілька руйнівних торнадо пронеслися 23 серпня в американських штатах Індіана і Огайо.
Про це повідомляє The Weather Channel.
У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо (відео)
В окрузі Говард (Індіана) через великі руйнування оголошено надзвичайний стан.
У місті Кокомо торнадо рухався зі швидкістю близько 48 км/год, тут через стихію травми отримали 10 осіб. У населеному пункті перекрили всі дороги, дозволено було проїжджати тільки аварійним бригадам.
У штаті Огайо торнадо були помічені у другій половині дня в середу. Вітер наніс серйозні пошкодження місцевим будівлям, а також зруйнував кілька трейлерів.
WATCH: Video shows an entire Starbucks building collapse and flatten as a tornado moves through Kokomo, Indiana.https://t.co/vFYvxqWZR1— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) August 24, 2016
Нагадаємо, 20 серпня кілька торнадо пронеслися в штаті Мічиган (США), викликавши сильні руйнування.
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