Кілька руйнівних торнадо пройшли в Індіані та Огайо (відео)

11:27, 25 серпня 2016
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Кілька руйнівних торнадо пронеслися 23 серпня в американських штатах Індіана і Огайо.

1080plus.com
1080plus.com

Про це повідомляє The Weather Channel.

У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо (відео)

В окрузі Говард (Індіана) через великі руйнування оголошено надзвичайний стан.

У місті Кокомо торнадо рухався зі швидкістю близько 48 км/год, тут через стихію травми отримали 10 осіб. У населеному пункті перекрили всі дороги, дозволено було проїжджати тільки аварійним бригадам.

У штаті Огайо торнадо були помічені у другій половині дня в середу. Вітер наніс серйозні пошкодження місцевим будівлям, а також зруйнував кілька трейлерів.

Нагадаємо, 20 серпня кілька торнадо пронеслися в штаті Мічиган (США), викликавши сильні руйнування.

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