Рятувальники попереджають про сильний вітер по Києву та області

До кінця доби 25 серпня у Києві та Київській області очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 серпня по Київській області пориви вітру 15-18 м/с", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 25 серпня в Україні місцями місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

"Вдень у східних (Харківська, Луганська, Донецька) областях грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.