На популярних маршрутах України без опадів, температура підніметься до +28°
У четвер і в п'ятницю на українських дорогах температура підніметься до +28°, переважно без опадів.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +23°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +28° невелика хмарність.
На трасі Київ - Ужгород у четвер малохмарно, температура в дорозі +20° ... +26°. У п'ятницю також без опадів, температура до +28°.
На сході України сьогодні очікуються дощі, на півдні температура підніметься до +28°(карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, у Полтавській області пройде дощ. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +27°.
У напрямку Харкова сьогодні місцями очікуються опади. Температура в дорозі до +25°. 26 серпня на цьому маршруті буде сонячна погода, температура +24°... +26°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +23° ... +26°. За даним напрямком в п'ятницю буде ясно, температура до +26°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +17°
-
Дніпро+32°... +22°
-
Донецьк+32°... +24°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +24°
-
Івано-Франківськ+22°... +15°
-
Київ+26°... +18°
-
Кіровоград+24°... +19°
-
Луганськ+35°... +24°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+26°... +19°
-
Одеса+27°... +20°
-
Полтава+29°... +21°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+30°... +18°
-
Суми+28°... +18°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницький+23°... +15°
-
Черкаси+26°... +19°
-
Чернігів+26°... +18°
-
Чернівці+24°... +16°