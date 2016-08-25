На популярних маршрутах України без опадів, температура підніметься до +28°

У четвер і в п'ятницю на українських дорогах температура підніметься до +28°, переважно без опадів.

На популярних маршрутах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +23°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +28° невелика хмарність.

На трасі Київ - Ужгород у четвер малохмарно, температура в дорозі +20° ... +26°. У п'ятницю також без опадів, температура до +28°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, у Полтавській області пройде дощ. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +27°.

У напрямку Харкова сьогодні місцями очікуються опади. Температура в дорозі до +25°. 26 серпня на цьому маршруті буде сонячна погода, температура +24°... +26°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +23° ... +26°. За даним напрямком в п'ятницю буде ясно, температура до +26°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.