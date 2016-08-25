Потужний землетрус в М'янмі: загинуло троє людей (фоторепортаж)

14:35, 25 серпня 2016
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У результаті землетрусу магнітудою 6,8 бала, який стався в М'янмі 24 серпня, загинули три людини.

Reuters
У М'янмі пройшов потужний землетрус / Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Підземні поштовхи були відчутні не тільки в М'янмі, але і в Таїланді, Бангладеш та Індії.

В Італії стався новий землетрус

У Геологічній службі США повідомили, що землетрус стався недалеко від міста Чаук. Тут загинули двоє дітей.

Ще одна людина померла в результаті обвалення даху тютюнової фабрики в місті Пакокку.

Крім того, за повідомленнями Міністерства інформації М'янми, землетрус пошкодив або зруйнував більше сотні стародавніх буддійських пагод.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався у середу, 24 серпня, в центрі Італії, загинули 247 осіб.

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