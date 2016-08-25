У результаті повеней в Індії загинули не менше 300 осіб

Щонайменше 300 людей загинули в результаті повеней, які тривають з червня в центрі та на сході Індії.

Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Загалом від повеней, викликаних сильними дощами, постраждали 6 млн осіб. Стихія затопила багато сіл, знищила посіви і дороги.

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Місцеве телебачення показало кадри, де люди зі своїми тваринами намагаються дістатися до притулків у той час, як вода руйнує їхні будинки.

"Ми дуже переживаємо про те, що нам робити далі. У нас немає навіть їжі", - поділився один з жителів штату Уттар-Прадеш.

У штаті Мадх'я-Прадеш у центрі країни повінь повністю або частково зруйнувала 40 тис. будинків, рятувальники евакуювали майже 20 тис. осіб.

Нагадаємо, через тайфун "Міндуль", який обрушився на Токіо 22 серпня, загинула одна людина, ще 29 отримали травми.