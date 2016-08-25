Жителів південних та центральних областей попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

16:01, 25 серпня 2016
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Пожежна небезпека 5 класу утримається у ряді українських областей 25-26 серпня.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 25-26 серпня у більшості районів Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей та в Криму утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня в Україні місцями місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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