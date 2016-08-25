Завтра в Україні без опадів, у західних і південних областях температура підніметься до +27° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +27°, опадів синоптики не прогнозують.
У Києві завтра сонячно, вночі +14°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.
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У Львові 26 серпня без опадів, вночі +12°, вдень +25°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
У Луцьку завтра ясно. Температура повітря вночі +13°, вдень +26°. Вітер східний та північно-східний, до 2,1 м/с.
У Вінниці в п'ятницю очікується невелика хмарність. Температура вночі +12°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +18°, вдень +27°, вітер північний і північно-східний, помірний.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер північний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують похмуру погоду. Температура вночі +15°, вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, до 6.4 м/с.
У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі +16°, вдень +25°. Вітер північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +19°, вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 4.8 м/с.
У Краматорську в п'ятницю похмуро, температура вночі +16°, вдень +24°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +16°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+32°... +22°
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Донецьк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+32°... +24°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+24°... +19°
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Луганськ+35°... +24°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницький+23°... +15°
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Черкаси+26°... +19°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+24°... +16°