Завтра в Україні без опадів, у західних і південних областях температура підніметься до +27° (карта)

18:30, 25 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +27°, опадів синоптики не прогнозують.

Андрій Домаранський, panoramio.com
В Україні завтра без опадів / Андрій Домаранський, panoramio.com

У Києві завтра сонячно, вночі +14°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

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У Львові 26 серпня без опадів, вночі +12°, вдень +25°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

У Луцьку завтра ясно. Температура повітря вночі +13°, вдень +26°. Вітер східний та північно-східний, до 2,1 м/с.

У Вінниці в п'ятницю очікується невелика хмарність. Температура вночі +12°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +18°, вдень +27°, вітер північний і північно-східний, помірний.

УНИАН
Завтра в Україні до +27° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер північний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують похмуру погоду. Температура вночі +15°, вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, до 6.4 м/с.

У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі +16°, вдень +25°. Вітер північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +19°, вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 4.8 м/с.

У Краматорську в п'ятницю похмуро, температура вночі +16°, вдень +24°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +16°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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