У Дніпрі оголосили штормове попередження
Сьогодні, 25 серпня, у Дніпрі та області погіршилась погода – синоптики говорять про штормове попередження.
Згідно з Укргідрометцентром, 25 і 26 серпня в східних областях грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, пише Dp.vgorode.ua. При цьому, в області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В Україні оголосили штормове попередження
Наголошується, що цю інформацію підтвердили і рятувальники, нагадавши, що при вітряній погоді пожежа поширюється швидше,ніж зазвичай.
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