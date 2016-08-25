У Дніпрі оголосили штормове попередження

16:19, 25 серпня 2016
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Сьогодні, 25 серпня, у Дніпрі та області погіршилась погода – синоптики говорять про штормове попередження.

УНИАН
В області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки / УНІАН

Згідно з Укргідрометцентром, 25 і 26 серпня в східних областях грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, пише Dp.vgorode.ua. При цьому, в області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні оголосили штормове попередження

Наголошується, що цю інформацію підтвердили і рятувальники, нагадавши, що при вітряній погоді пожежа поширюється швидше,ніж зазвичай.

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