У Києві завтра стовпчик термометра підніметься до +25°, без опадів

19:00, 25 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 серпня у столиці без опадів, температура повітря вдень +25°.

tov-tob.livejournal.com
У столиці завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +20°.

На популярних маршрутах України без опадів, температура підніметься до +28°

Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:03, а зайде у 19:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +27°, опадів синоптики не прогнозують.

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