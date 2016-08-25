У Києві завтра стовпчик термометра підніметься до +25°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 серпня у столиці без опадів, температура повітря вдень +25°.

У столиці завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +20°.

Читайте також На популярних маршрутах України без опадів, температура підніметься до +28°

Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:03, а зайде у 19:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +27°, опадів синоптики не прогнозують.