В Україні сьогодні без опадів, на півдні та сході повітря прогріється до +27° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 серпня в Україні вдень до +27°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / ukraina.ucoz.com

У столиці без опадів, удень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 4.8 м/с.

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У Львові 26 серпня сонячно, температура повітря вдень +25°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +26°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю малохмарно. Температура +25°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +27°, вітер північний, до 7.4 м/с.

У країні сьогодні до +27° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до +25°, вітер північний, помірний.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +25°. Вітер північно-східний, до 4.3 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +23°. Вітер північний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер північний, до 5.1 м/с.

У Краматорську в п'ятницю хмарно, удень +23°. Вітер північний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні можливий невеликий дощ, температура вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.

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