В Україні сьогодні без опадів, на півдні та сході повітря прогріється до +27° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 серпня в Україні вдень до +27°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 4.8 м/с.
На популярних маршрутах України без опадів, температура підніметься до +28°
У Львові 26 серпня сонячно, температура повітря вдень +25°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +26°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю малохмарно. Температура +25°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +27°, вітер північний, до 7.4 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до +25°, вітер північний, помірний.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +25°. Вітер північно-східний, до 4.3 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +23°. Вітер північний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер північний, до 5.1 м/с.
У Краматорську в п'ятницю хмарно, удень +23°. Вітер північний, слабкий.
Жителів південних та центральних областей попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
У Сєвєродонецьку сьогодні можливий невеликий дощ, температура вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+32°... +22°
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Донецьк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+32°... +24°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+24°... +19°
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Луганськ+35°... +24°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницький+23°... +15°
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Черкаси+26°... +19°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+24°... +16°