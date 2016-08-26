У Києві сьогодні вдень до +25°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 серпня, у столиці повітря прогріється до +25°, опадів не очікується.

У столиці сьогодні до +25° / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер північний і північно-східний, до 4.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:03, а зайде у 19:54.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня в Україні вдень до +27°, опадів синоптики не обіцяють.

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