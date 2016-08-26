У Києві сьогодні вдень до +25°, опадів не очікується

08:30, 26 серпня 2016
781
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 серпня, у столиці повітря прогріється до +25°, опадів не очікується.

gloss.ua
У столиці сьогодні до +25° / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер північний і північно-східний, до 4.8 м/с.

На популярних маршрутах України без опадів, температура підніметься до +28°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:03, а зайде у 19:54.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня в Україні вдень до +27°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото) На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет
Частину Канади засипало снігом (фото, відео) Частину Канади засипало снігом (фото, відео)
Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні
В Києві сьогодні сонячно, температура до +26° В Києві сьогодні сонячно, температура до +26°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Стрічка новин