Вихідні порадують жителів України теплою і сухою погодою (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +32°, опади очікуються тільки в Криму.

На вихіднихх в Україні буде тепло і сухо / 7-themes.com

У столиці в суботу сонячно, температура повітря вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, +17°...+29°.

У Львові завтра ясно, вночі +13°, вдень +28°. У неділю невелика хмарність, +14°...+31°.

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Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних безхмарну погоду. Температура повітря в суботу вночі +14°, вдень +29°. У неділю вночі +16°, вдень +32°.

У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +14°...+28°. У неділю до +29°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +17°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура +18°...+31°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +16°...+29°, без опадів.

Прогноз на 27 серпня / УНІАН

Прогноз на 28 серпня / УНІАН

У Дніпрі в суботу ясна погода. Температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура повітря +18°...+32°.

У Сімферополі завтра малохмарно, +18°...+27°. У неділю +19°...+26°, можлива гроза.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +20°, вдень +30°. У неділю сонячно, температура підніметься до +31°.

У Краматорську в суботу ясно, температура вночі +17°, вдень +28°. У неділю температура до +31°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра малохмарно, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +15°...+31°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю ясно і безхмарно, вночі +12°, вдень +24°.

У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі +11°, вдень +27°. У неділю без опадів, вночі +14°, вдень до +29°.

У Трускавці в суботу ясно, температура +27°. У неділю температура вдень +29°, без опадів.

У Сваляві завтра ясно, +25°, у неділю сонячно, температура повітря +13° ...+26°.

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У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +28°.

У Бердянську в суботу без опадів, температура до +30°. У неділю температура до +32°, ясно.

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