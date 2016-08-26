Вихідні порадують жителів України теплою і сухою погодою (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +32°, опади очікуються тільки в Криму.
У столиці в суботу сонячно, температура повітря вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, +17°...+29°.
У Львові завтра ясно, вночі +13°, вдень +28°. У неділю невелика хмарність, +14°...+31°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні та сході повітря прогріється до +27° (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних безхмарну погоду. Температура повітря в суботу вночі +14°, вдень +29°. У неділю вночі +16°, вдень +32°.
У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +14°...+28°. У неділю до +29°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +17°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура +18°...+31°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +16°...+29°, без опадів.
У Дніпрі в суботу ясна погода. Температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура повітря +18°...+32°.
У Сімферополі завтра малохмарно, +18°...+27°. У неділю +19°...+26°, можлива гроза.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +20°, вдень +30°. У неділю сонячно, температура підніметься до +31°.
У Краматорську в суботу ясно, температура вночі +17°, вдень +28°. У неділю температура до +31°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра малохмарно, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +15°...+31°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю ясно і безхмарно, вночі +12°, вдень +24°.
У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі +11°, вдень +27°. У неділю без опадів, вночі +14°, вдень до +29°.
У Трускавці в суботу ясно, температура +27°. У неділю температура вдень +29°, без опадів.
У Сваляві завтра ясно, +25°, у неділю сонячно, температура повітря +13° ...+26°.
На популярних маршрутах України без опадів, температура підніметься до +28°
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +28°.
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +30°. У неділю температура до +32°, ясно.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+32°... +22°
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Донецьк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+32°... +24°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+24°... +19°
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Луганськ+35°... +24°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницький+23°... +15°
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Черкаси+26°... +19°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+24°... +16°