В Італії повідомили про 267 жертв землетрусу

В результаті потужного землетрусу, що стався в центральній частині Італії, загинули, за останніми даними управління цивільної оборони, 267 людина. Близько 400 отримали травми.

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Найбільше число загиблих - 207 осіб - в місті Аматріче, 49 людей загинули в Аркуате, ще 11 - в Аккумолі.

У постраждалих від землетрусу регіонах без даху над головою залишилися кілька тисяч людей, які розміщені в тимчасових центрах, передає Медуза.

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Влада Італії увечері 25 серпня схвалила виділення першого траншу в 50 мільйонів євро на допомогу постраждалим та ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Також на користь постраждалих будуть спрямовані всі кошти, виручені 28 серпня від продажу квитків в державних музеях Італії.