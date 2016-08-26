В Україні до 30 серпня очікується надзвичайна пожежна небезпека
З 27 до 30 серпня у багатьох областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"За прогнозами Укргідрометцентру, 27-30 серпня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях та в Криму, 28-30 серпня місцями і в Житомирській, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, 26 серпня в Україні вдень до +27°, опадів синоптики не обіцяють.
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