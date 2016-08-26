На автошляхах України водіїв очікує тепла погода, без опадів
На українських дорогах температура підніметься до +33°, опадів не очікується.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +27°. Завтра на цьому маршруті сонячно. Температура в суботу +29°...+30°. У неділю очікується ясна погода, до +31°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +21°... +28°. Завтра на цьому маршруті сонячно, температура до +31°. У неділю по цьому маршруту безхмарно, температура в дорозі +26°... +33°.
Вихідні порадують жителів України теплою і сухою погодою (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +24°... +25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +26°... +29°. У неділю сонячно, +31°.
На Маріупольському напрямку без опадів, температура +21°...+26°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю сонячно, +32°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +24°... +27°. У суботу на цьому маршруті сонячно. У неділю без опадів, температура до 30 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+32°... +22°
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Донецьк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+32°... +24°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+24°... +19°
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Луганськ+35°... +24°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницький+23°... +15°
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Черкаси+26°... +19°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+24°... +16°