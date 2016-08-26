На автошляхах України водіїв очікує тепла погода, без опадів

На українських дорогах температура підніметься до +33°, опадів не очікується.

На українських дорогах без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +27°. Завтра на цьому маршруті сонячно. Температура в суботу +29°...+30°. У неділю очікується ясна погода, до +31°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +21°... +28°. Завтра на цьому маршруті сонячно, температура до +31°. У неділю по цьому маршруту безхмарно, температура в дорозі +26°... +33°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +24°... +25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +26°... +29°. У неділю сонячно, +31°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура +21°...+26°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю сонячно, +32°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +24°... +27°. У суботу на цьому маршруті сонячно. У неділю без опадів, температура до 30 градусів тепла.

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