Землетрус в Італії пошкодив майже 300 історичних будівель

Спустошливий землетрус, що стався 24 червня в Італії, пошкодив не менше 293 будівель, які мають історичне значення.

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Про це повідомив міністр культури Італії Даріо Франческіні, передає DW.

Зокрема, унаслідок землетрусу розвалинами було заблоковано Кафедральний собор Сан-Джуліано, розташований на відстані близько ста кілометрів від епіцентру землетрусу. Фундамент собору було закладено ще в 10-му столітті, а у 18-му столітті його перебудували під орудою архітектора Мореллі.

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Найбільших руйнувань зазнав населений пункт Аматріче. Тут землетрус пошкодив зокрема Базиліку Сан-Франческо з фресками 14-го та 15-го століть в Церкві Святого Августина. У населеному пункті Камерино повідомляють про руйнування частини стіни одного з монастирів. У одному з соборів в Умбрії помітили незначні тріщини в конструкції, що виникли внаслідок землетрусу.

Як повідомили в міністерстві культури Італії, насамперед самі середньовічні архітектурні ансамблі в зруйнованих стихією селах вважалися за культурно-архітектурну спадщину. Однак, відправляти в ті місця експертів, щоб ті на місці визначили масштаби руйнувань та пошкоджень, поки що надто ризиковано

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу, що стався в центральній частині Італії, загинули, за останніми даними управління цивільної оборони, 267 людей. Близько 400 отримали травми.