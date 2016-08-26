Під час землетрусу в Італії восьмирічна дівчинка загинула, рятуючи сестру

Восьмирічна дівчинка з італійського міста Пескара-дель-Тронто під час землетрусу врятувала молодшу сестру ціною власного життя.

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Як повідомляє Daily Mail, Джулія Ренальдо закрила чотирирічну сестру Джорджію своїм тілом, коли їх будинок став руйнуватися. Джулія загинула під уламками, її сестру врятували через майже 17 годин, проведених під завалами.

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Як розповіла бабуся дівчаток Анжела Кафіни, стан Джорджії хороший, дівчинка відбулася легкими подряпинами і знаходиться в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, число жертв землетрусу в Італії досягло 267 осіб. Рятувальники продовжують пошуки в містах Аматриче, Аккумоли, Пескара-дель-Тронто і Аркуата-дель-Тронто.