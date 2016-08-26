Під час землетрусу в Італії восьмирічна дівчинка загинула, рятуючи сестру

13:46, 26 серпня 2016
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Восьмирічна дівчинка з італійського міста Пескара-дель-Тронто під час землетрусу врятувала молодшу сестру ціною власного життя.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляє Daily Mail, Джулія Ренальдо закрила чотирирічну сестру Джорджію своїм тілом, коли їх будинок став руйнуватися. Джулія загинула під уламками, її сестру врятували через майже 17 годин, проведених під завалами.

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Як розповіла бабуся дівчаток Анжела Кафіни, стан Джорджії хороший, дівчинка відбулася легкими подряпинами і знаходиться в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, число жертв землетрусу в Італії досягло 267 осіб. Рятувальники продовжують пошуки в містах Аматриче, Аккумоли, Пескара-дель-Тронто і Аркуата-дель-Тронто.

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