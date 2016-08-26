У канадській провінції Онтаріо пронісся торнадо (фото, відео)

У місті Віндзор (Онтаріо, Канада) в ніч на середу, 24 серпня, пронісся торнадо.

У провінції Онтаріо пронісся торнадо / twitter.com @Media371

Про це повідомляє mlive.com.

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Швидкість вітру досягала 177 км/год. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це був найсильніший торнадо в Онтаріо з 2011 року.

Найбільші руйнування припали на райони поряд з великими автомагістралями.

У результаті стихії ніхто не постраждав. П'ятнадцятьом сім'ям довелося покинути свої будинки, їм нічого не загрожує.

A forklift and a tractor have been toppled over from the force of last evening's tornado in #Windsor. #onstorm pic.twitter.com/2cqeVVwme9 — DR (@Media371) August 25, 2016

LaSalle resident Bekim Merdita says tornado lasted a short time. He shot this video from his backyard #cklw pic.twitter.com/buZC3Guxlo — AM800news (@AM800News) August 24, 2016

Нагадаємо, кілька руйнівних торнадо пронеслися 23 серпня в американських штатах Індіана і Огайо.

У місті Кокомо торнадо рухався зі швидкістю близько 48 км/год, тут через стихію травми отримали 10 осіб. У населеному пункті перекрили всі дороги, дозволено було проїжджати тільки аварійним бригадам.