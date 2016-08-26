У канадській провінції Онтаріо пронісся торнадо (фото, відео)
У місті Віндзор (Онтаріо, Канада) в ніч на середу, 24 серпня, пронісся торнадо.
Про це повідомляє mlive.com.
У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо (відео)
Швидкість вітру досягала 177 км/год. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це був найсильніший торнадо в Онтаріо з 2011 року.
Найбільші руйнування припали на райони поряд з великими автомагістралями.
У результаті стихії ніхто не постраждав. П'ятнадцятьом сім'ям довелося покинути свої будинки, їм нічого не загрожує.
A forklift and a tractor have been toppled over from the force of last evening's tornado in #Windsor. #onstorm pic.twitter.com/2cqeVVwme9— DR (@Media371) August 25, 2016
LaSalle resident Bekim Merdita says tornado lasted a short time. He shot this video from his backyard #cklw pic.twitter.com/buZC3Guxlo— AM800news (@AM800News) August 24, 2016
Нагадаємо, кілька руйнівних торнадо пронеслися 23 серпня в американських штатах Індіана і Огайо.
У місті Кокомо торнадо рухався зі швидкістю близько 48 км/год, тут через стихію травми отримали 10 осіб. У населеному пункті перекрили всі дороги, дозволено було проїжджати тільки аварійним бригадам.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +17°
-
Дніпро+32°... +22°
-
Донецьк+32°... +24°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +24°
-
Івано-Франківськ+22°... +15°
-
Київ+26°... +18°
-
Кіровоград+24°... +19°
-
Луганськ+35°... +24°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+26°... +19°
-
Одеса+27°... +20°
-
Полтава+29°... +21°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+30°... +18°
-
Суми+28°... +18°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницький+23°... +15°
-
Черкаси+26°... +19°
-
Чернігів+26°... +18°
-
Чернівці+24°... +16°