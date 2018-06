У канадській провінції Онтаріо пронісся торнадо (фото, відео)

Про це повідомляє mlive.com.

Читайте також У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо (відео)

Швидкість вітру досягала 177 км/год. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це був найсильніший торнадо в Онтаріо з 2011 року.

Найбільші руйнування припали на райони поряд з великими автомагістралями.

У результаті стихії ніхто не постраждав. П'ятнадцятьом сім'ям довелося покинути свої будинки, їм нічого не загрожує.

A forklift and a tractor have been toppled over from the force of last evening's tornado in #Windsor. #onstorm pic.twitter.com/2cqeVVwme9