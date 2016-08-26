У канадській провінції Онтаріо пронісся торнадо (фото, відео)

14:43, 26 серпня 2016
798
0

У місті Віндзор (Онтаріо, Канада) в ніч на середу, 24 серпня, пронісся торнадо.

twitter.com @Media371
У провінції Онтаріо пронісся торнадо / twitter.com @Media371

Про це повідомляє mlive.com.

У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо (відео)

Швидкість вітру досягала 177 км/год. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це був найсильніший торнадо в Онтаріо з 2011 року.

Найбільші руйнування припали на райони поряд з великими автомагістралями.

У результаті стихії ніхто не постраждав. П'ятнадцятьом сім'ям довелося покинути свої будинки, їм нічого не загрожує.

Нагадаємо, кілька руйнівних торнадо пронеслися 23 серпня в американських штатах Індіана і Огайо.

У місті Кокомо торнадо рухався зі швидкістю близько 48 км/год, тут через стихію травми отримали 10 осіб. У населеному пункті перекрили всі дороги, дозволено було проїжджати тільки аварійним бригадам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото) На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
В Україні оголошено штормове попередження В Україні оголошено штормове попередження
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет
На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека
В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36° В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Стрічка новин