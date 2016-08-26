Дим від лісових пожеж в Індонезії накрив Сінгапур

Через лісові пожежі в Індонезії в Сінгапурі підвищився рівень забруднення повітря

Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Добовий індекс забруднення повітря (PSI) досягає середнього рівня 46-58 одиниць, однак його часові значення перевищують позначки в 100 одиниць.Показники вище 100 вважаються "нездоровими".

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Жителів Сінгапуру просять залишатися вдома, через смог закривають школи і аеропорти.

Лісові пожежі в Індонезії відбуваються практично кожен сухий сезон. Через них страждають жителі інших країн, зокрема, Малайзії, Сінгапуру і Таїланду.

Нагадаємо, 18 серпня приблизно в 15 км від міста Келоуна в провінції Британська Колумбія (Канада) почалася лісова пожежа. Вогонь знищив 2,8 га лісу.