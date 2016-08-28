У Чечні пронісся ураган, у Грозному дівчина загинула у власному будинку

05:31, 28 серпня 2016
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Ввечері 27 серпня в Чечні пронісся ураган, що супроводжувався зливою і градом, жертвою якого стала 21-річна мешканка Грозного.

Скриншот из видео на канале
Скріншот з відео на каналі "Рамзан Кадиров Official" на YouTube

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на МНС республіки, дівчину придавила від вітру стіна приватного будинку, вона померла від травм у лікарні.

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Всього в Грозному пошкоджено понад 70 будинків, будинків і соціальних об'єктів. У місті оголошено режим надзвичайної ситуації. Ще кілька людей отримали травми.

За кілька годин в Грозному і околицях випала місячна норма опадів, швидкість вітру досягає 25 метрів в секунду.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров опублікував на своїх сторінках в соцмережах відео зливи, яка затопила його резиденцію.

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