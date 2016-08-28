У Непалі стався землетрус магнітудою 4 бали

Люди в паніці покинули будинки, побоюючись нових, більш руйнівних підземних ударів.

Повідомлень про жертви і серйозні руйнування не надходило / Flickr/ Matt Katzenberger

Середньої сили землетрус магнітудою 4 бали стався в західному районі Непалу. Про це повідомив Національний сейсмологічний центр, передає ТАСС.

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За даними сейсмологів, епіцентр підземного поштовху, зафіксованого о 18:10 за місцевим часом (15:25) знаходився в районі Баджура, приблизно в 600 км на захід від Катманду. Мешканці околиць в поспіху залишили будинки, побоюючись нових, більш руйнівних підземних ударів. Поки повторних поштовхів не сталося, однак частина населення буде ночувати на вулиці. Повідомлень про жертви і серйозні руйнування не надходило.

Непал займає найнебезпечнішу частину найбільшого в світі Гімалайського гірського масиву. Найбільш руйнівний землетрус магнітудою 7,9 стався тут 25 квітня 2015 року. Епіцентр розташовувався в 82 км на північний захід від Катманду, вогнище залягало на глибині 15 км. Новий потужний землетрус магнітудою 7,3 стався 12 травня минулого року. Сумарно вони забрали життя понад 9 тис. осіб.

При цьому країну продовжують стрясати серії підземних поштовхів меншої потужності. Загалом з весни 2015 року вченими зафіксовано 465 підземних поштовхів силою до 4 балів і вище.