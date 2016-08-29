В Індії через повені загинули 156, постраждали близько 1,4 мільйона осіб
Число жертв повені в штаті Біхар на сході Індії досягло 156 осіб, близько 1,4 млн місцевих жителів залишилися без майна і даху над головою.
Як передає ТАСС, про це повідомило Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих.
За даними управління, "лише за минулу добу зафіксована загибель трьох громадян, за останні два тижні жертвами повені стали щонайменше 156 осіб". Загалом від стихії постраждали близько 1,4 млн осіб у 2024 селах 12 округів Біхара.
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Паводком також затоплено 8 млн га сільгоспугідь, розмито дороги, серйозно пошкоджено або повністю зруйновано десятки мостів.
Рятувальникам довелося евакуювати на човнах із небезпечних місць загалом 556 тисяч осіб, у 598 таборів тимчасового проживання відселено 303 тисячі з них, решта знайшли притулок у родичів і друзів.
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Широкомасштабні повені в Біхарі викликані підвищенням рівня води в шести великих річках, що протікають по території штату, зокрема в Гангу, через велику кількість мусонних опадів.
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