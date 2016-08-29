В Україну повертається спека: сьогодні на півдні до +34°, без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 29 серпня, в Україні вдень до +34°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +31°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

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У Львові 29 серпня сонячно, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +32°. Вітер південний і південно-західний, до 3.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок ясно. Температура +31°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +32°, вітер мінливий, до 4,4 м/с.

В Україні сьогодні до +34° / УНІАН

У Харкові сонячно. Температура до +29°, вітер мінливийй, слабкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 4.8 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +33°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°. Вітер східний та північно-східний, до 5.8 м/с.

У Краматорську в понеділок ясно і безхмарно, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, до 3.2 м/с.

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