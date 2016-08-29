В Україну повертається спека: сьогодні на півдні до +34°, без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 29 серпня, в Україні вдень до +34°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +31°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
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У Львові 29 серпня сонячно, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +32°. Вітер південний і південно-західний, до 3.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок ясно. Температура +31°. Вітер південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +32°, вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Харкові сонячно. Температура до +29°, вітер мінливийй, слабкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 4.8 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +33°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°. Вітер східний та північно-східний, до 5.8 м/с.
У Краматорську в понеділок ясно і безхмарно, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, до 3.2 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+32°... +22°
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Донецьк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+32°... +24°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+24°... +19°
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Луганськ+35°... +24°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницький+23°... +15°
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Черкаси+26°... +19°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+24°... +16°