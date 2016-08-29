У Києві сьогодні без опадів, вдень температура підніметься до +31°

08:30, 29 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня в столиці повітря прогріється до +31°, опадів не очікується.

УНИАН
У Києві сьогодні до +31° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:08, а зайде о 19:47.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 серпня, в Україні вдень до +34°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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